Güney Kore sularında balıkçı tekneleri batan 22 Çinli denizci kurtarıldı

Güney Kore Sahil Güvenlik ekipleri, ülkenin güney sularında balıkçı teknesinin batmasının ardından 22 Çinli denizcinin kurtarıldığını bildirdi.

Sahil Güvenlik yetkilileri, Çinli denizcilere ait teknenin bir kayaya çarparak battığını belirtti.

Çinli yetkililerin, tekneden aldıkları imdat çağrısı sonrası kendilerini haber dar ettiğini aktaran Güney Koreli yetkililer, alınan ihbarın ardından olay yerine kurtarma ekibi yolladıklarını ifade etti.

Güney Kore Sahil Güvenlik ekipleri, 22 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini ve emniyetli bir yere nakledildiğini söyledi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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