Güney Kore Savunma Bakanı "Askeri yargı sisteminde reform" çağrısında bulundu
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Güney Kore Savunma Bakanı "Askeri yargı sisteminde reform" çağrısında bulundu

Güney Kore Savunma Bakanı 'Askeri yargı sisteminde reform' çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook, komutanların soruşturma ve yargılama süreci üzerindeki etkisini azaltmak için askeri yargı sisteminde reform yapılması çağrısında bulundu.

Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook, komutanların soruşturma ve yargılama süreci üzerindeki etkisini azaltmak için askeri yargı sisteminde reform yapılması çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Savunma Bakanı Suh, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, "Askeri yargı sistemine olan güveni yeniden tesis etmek amacıyla soruşturma ve yargılama sürecinde bağımsızlık ve adaleti garanti altına almak için planlandığı gibi reform çalışmalarını yerine getirmemiz ve komutanların cezai işlemlerdeki etkisini azaltmamız gerekiyor." dedi.

Bakan Suh, Güney Kore Hava Kuvvetlerinde görevli kadın astsubayın tacize uğradığı iddiasıyla intihar etmesi nedeniyle tekrar özür diledi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, 2018 yılında, askeri yargı sisteminde reform yapmak için bir dizi çalışma yürüterek bir yasa tasarısı önermişti. Söz konusu tasarı, Güney Kore Meclisi Yasama ve Yargı Komisyonu'nda bekliyor.

Bakanlığın önerdiği reform önlemleri arasında, temyiz davalarının Seul Yüksek Mahkemesine devredilmesi ve komutanların yargılamalardaki etkisini önlemek için askeri yargıç olarak sivil uzmanların atanması yer alıyor.

Devlet Başkanı Moon, "kışlalardaki cinsiyetçi kültürde değişim için" komisyon kurulmasını istemişti

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Hava Kuvvetlerinde görevli kadın astsubayın tacize uğradığı iddiasıyla intihar etmesinin ardından, 7 Haziran'da, ordudaki cinsiyetçi kültür ve tutumların incelenmesi için komisyon kurulması talimatı vermişti.

Güney Kore'de halk, askeri yetkililere olayla ilgili soruşturma açmak yerine taciz iddialarının odağındaki başçavuşun üstleri tarafından korunduğu gerekçesiyle tepki gösteriyor.

Mağdur astsubayın, taciz olayından yaklaşık 3 ay sonra, suçun üzerinin örtülmesi nedeniyle intihar ettiği öne sürülüyor.

Güney Kore'de ordu sık sık taciz iddialarıyla gündeme gelirken 2017'de kadın subaya tecavüz ettiği gerekçesiyle bir silahlı kuvvetler mensubu, 15 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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