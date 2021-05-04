Güney Kore polisi, binden fazla hayvanı zehirlemekle suçlanan "seri kedi katili"ni arıyor

Güney Kore polisi, Daejeon kentinde binden fazla kediyi zehirleyerek öldürdüğü sanılan "seri kedi katili"ni arıyor.

Güney Kore polisi, Daejeon kentinde binden fazla kediyi zehirleyerek öldürdüğü sanılan "seri kedi katili"ni arıyor.

Russia Today'in haberine göre, yerel halkın, fare zehirli etlerin yakınında kedi leşleri bulduklarını bildirmesinin ardından Daejeon'da çok sayıda başıboş kedinin şüpheli ölümleri araştırılmaya başlandı.

Güney Koreli hayvan hakları savunucuları, Başkan Moon Jae-in'den binden fazla sokak kedisini öldürdüğü iddia edilen kişinin yakalanmasını istedi.

Moon'dan Daejeon'daki "seri kedi katili"ni durdurmasını talep eden online imza kampanyası başlatıldı. Kampanya 43 binden fazla kişi imzalarıyla destek verdi.

Yetkililer, bir hayvan ölüsü ve bozulmuş et parçasının yanı sıra Sintanjin semtindeki kamera görüntülerini inceledi.

Polisin yaklaşık bir ay önce bir eczaneden fare zehri satın alan bir kişiyi aradığı da belirtildi.

Kore Hayvanları Kurtarma 119 grubu, kedi ölümlerinin arkasındaki kişinin 70'li yaşlarda bir erkek olduğuna inandıklarını ifade etti. Grup üyeleri, yaşlı adamı 2018'de zehirli yiyecek bırakırken yakaladıklarını iddia etti.

Hayvan hakları aktivistleri, her gün fare zehirli 30 parça çiğ veya pişmiş tavuk eti bulunan semtte son 13 yılda binden fazla kedi ölüsü gördüklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün