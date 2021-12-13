Güney Kore, Pekin Kış Olimpiyatları'na boykot uygulamayı düşünmüyor - Haberler
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Güney Kore, Pekin Kış Olimpiyatları'na boykot uygulamayı düşünmüyor

Güney Kore, Pekin Kış Olimpiyatları'na boykot uygulamayı düşünmüyor
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, şubatta yapılması planlanan Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulamayı "düşünmediklerini" bildirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, şubatta yapılması planlanan Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulamayı "düşünmediklerini" bildirdi.

Moon, Avustralya ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, herhangi bir ülke ya da ABD tarafından Pekin Olimpiyatları'nın boykot edilmesinin istenmediğini belirtti.

Moon, olimpiyatlara yönelik diplomatik bir boykot uygulamayı "düşünmediklerini" aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Çin'in Sincan'da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hiçbir diplomatik ya da resmi heyet göndermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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