Güney Kore, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına şartlı onay verdi
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Güney Kore, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına şartlı onay verdi

10.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:36
Güney Kore, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına şartlı onay verdi

AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını tüm yetişkinler için onayladığını açıkladı.

AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını tüm yetişkinler için onayladığını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, AstraZeneca'nın iki tam dozunu, firmanın 18 yaşın üzerindeki yetişkinlere uygulanan üçüncü aşama klinik deneyleri hakkında daha fazla veri sunması şartıyla onayladı.

Ancak Bakanlık yine de 65 yaş ve üzeri kişilere dair yeterli veri bulunmadığından aşı uygulanmaması konusunda tavsiyede bulundu.

İlk kez Kovid-19 aşısına karşı onay verilen ???????Güney Kore'de, 26 Şubat'ta aşılama uygulamalarına başlanması planlanıyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), sağlık çalışanları gibi yüksek riskli çalışanlar dahil yaklaşık 776 bin 900 kişinin AstraZeneca aşısının ilk dozlarını alacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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