Güney Kore'nin yeni Başbakanı Chung Sye-kyun oldu

14.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:46

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Chung Sye-kyun'i ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.



Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kore Demokratik Partisi meclis üyesi Chung Sye-kyun'u ülkenin yeni Başbakanı olarak atadı. Chung Sye-kyun'un atanması, Ulusal Meclis'in onayının ardından resmiyet kazandı. Sye-kyun, Ulusal Meclis'te gerçekleştirilen basın toplantısında, "Ekonomiyi canlandırmaya ve ulusal birliği sağlamaya odaklanacağım" ifadelerini kullanarak, iktidar parti ile muhalif partiler arasındaki iletişimi arttıracağını vurguladı.



Yeni Başbakan Chung, daha önce 2016-2018 yılları arasında 2 yıl süreyle Ulusal Meclis Başkanlığı görevinde bulunmuş ve Sanayi Bakanı olarak görev yapmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA