Güney Kore'nin İran ile gerginliğin ardından bölgeye gönderdiği destroyer Hürmüz Boğazı yakınlarına ulaştı
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Güney Kore'nin İran ile gerginliğin ardından bölgeye gönderdiği destroyer Hürmüz Boğazı yakınlarına ulaştı

06.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:57
Güney Kore'nin İran ile gerginliğin ardından bölgeye gönderdiği destroyer Hürmüz Boğazı yakınlarına ulaştı

İran'ın Güney Kore bandralı tankere el koymasının ardından Güney Kore donanmasına ait bir destroyer Hürmüz Boğazı'na yaklaştı.

İran'ın Güney Kore bandralı tankere el koymasının ardından Güney Kore donanmasına ait bir destroyer Hürmüz Boğazı'na yaklaştı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, Choi Young destroyerindeki korsanlıkla mücadele biriminin, Hürmüz Boğazı yakınında operasyonlarına başladığını duyurdu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Choi Young-sam, "Korsanlıkla mücadele birimi Hürmüz Boğazı sularına yaklaştı. Vatandaşlarımızın güvenliğini temin etmek için çalışmalar yürütüyor." açıklamasında bulundu.

Bakanlık ise konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Choi Young-sam daha önce el koyulan tanker meselesinin ikili müzakereler yoluyla çözümü için mümkün olan en yakın zamanda bir heyetin İran'a gideceğini açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 Ocak'ta Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı petrol tankeri MT Hankuk Chemi'ye el koyduğunu duyurmuştu.

Güney Kore hükümeti ise petrol tankerinin bırakılması çağrısında bulunmuştu.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Basra Körfezi'nde petrol kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle el konulan tankerin, olaydan önce bu konuda uyarıldığını açıklamıştı.

Rebii, Güney Kore hükümetinin ülkede bulunan, İran'a ait varlıkları ABD yaptırımları nedeniyle Tahran'ın kullanımına açmamasına değinerek, "Eğer gerçekten rehin alma durumu varsa bunu yapan, asılsız gerekçelerle 7 milyar dolardan fazla paramızı rehin alan Güney Kore hükümetidir." ifadesini kullanmıştı.

Tankerde, 5'i Güney Koreli, 11'i Myanmarlı, 2'si Endonezyalı ve 2'si Vietnamlı olmak üzere 20 kişilik mürettebat bulunuyor.

İran, Güney Kore ve çeşitli ülkelerde bulunan mali varlığını ABD yaptırımları nedeniyle bloke edilmesinden dolayı kullanamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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