Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Won, Muğla'da

ANKARA (AA) - Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Won, Valilik ziyaretinde ilk olarak Şeref Defteri'ni imzaladı.

Türkiye ile Güney Kore'nin tarihten gelen bir dostlukları olduğunu kaydeden Won, Türkiye'de yaz aylarında yaşanan orman yangınları sonrası Güney Kore Cumhuriyeti vatandaşlarının da yardımlarıyla başlayan fidan bağışı kampanyası kapsamında Milas'ta oluşturulacak olan "Türkiye- Kore Dostluk Ormanı" için Muğla'ya geldiğini ve fidan diktiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tavlı da devlet millet el ele vererek ormanları korumak için büyük bir mücadele verdiklerini, mücadeleye pek çok ülkenin de destek verdiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkisinin çok güçlü olduğunu belirten Tavlı, Güney Kore halkına duyarlı davranışlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Vali Orhan Tavlı, Büyükelçi Won Ik Lee'ye Muğla'nın doğal ve tarihi güzelliklerini anlattı.

Muğla'nın açık hava müzesi konumunda olduğunu belirten Tavlı, Seydikemer'deki Letoon Antik Kentinin UNESCO dünya mirası listesinde; Bodrum Kalesi, Stratonikeia Antik Kenti, Kaunos Antik Kenti, Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı, Beçin Kalesi ve Likya uygarlığı antik kentleri Pınara ve Tlos'un UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer aldığını söyledi.

Muğla'nın coğrafi konumu, iklimi, dört mevsim sunduğu olanaklarla spor turizminde yüksek potansiyeli olduğunu ifade eden Tavlı, "Ölüdeniz'de bulunan Babadağ sadece ülkemizin değil dünyanın en güzel yamaç paraşütü atlayış yerlerinden. Hayata geçirilen teleferik projesi Muğla'ya spor turizminde büyük bir ivme kazandırdı. Kore Cumhuriyeti vatandaşlarını Muğla'da görmekten büyük memnuniyet duyacağız." diye konuştu.

Tavlı ve Won günün anısına karşılıklı hediyeler sundu.