Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee Nevşehir'de - Haberler

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Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee Nevşehir'de

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee Nevşehir'de

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

NEVŞEHİR (AA) - Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

Won Ik Lee, Valilik binası önünde Becel tarafından karşılandı.

Becel, Valilik Şeref Defterini imzalayan Won Ik Lee'ye yöresel el sanatı ürünlerinden çanak tabak amfora hediye etti.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Güney Kore, Nevşehir, Ankara, Becel, Güncel, Haberler

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