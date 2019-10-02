"Güney Kore Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü" resepsiyonu

02.10.2019 22:22

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Koreli turist sayısının bu yıl geçen seneye göre yüzde 30 artışla 200 bini geçmesini beklediklerini bildirdi.

"Güney Kore Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü", Ankara'daki bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Choi'nin ev sahipliğinde yapılan programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcisileri, Kore gazileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Choi, iki ülke ilişkilerinin 1950'de başlayan Kore Savaşı sırasında savaşan askerlerin fedakarlıkları üzerine kurulduğunu söyledi.

Son yıllarda ilişkilerin giderek daha da geliştiğini kaydeden Choi, "Biz, aramızdaki ilişkiyi 'kankardeşlik' olarak adlandırmaktayız." diye konuştu.

Choi, geçen sene 160 bin Güney Koreli turistin Türkiye'yi ziyaret ettiği bilgisini paylaşarak, "Türkiye'ye gelen turist sayısının bu yıl, geçen seneye göre yüzde 30 artışla 200 bini geçmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında 2013'de imzalanan serbest ticaret anlaşmasının ardından ticaret hacminin geçen sene 7,2 milyar dolar seviyesine yükseldiğine dikkati çeken Choi, Güney Koreli şirketlerin Türkiye'deki büyük altyapı yatırım projeleri yoluyla Türk ekonomisine yaptığı katkılara işaret etti.

Kore Yarımadası'nda barış ve istikrar süreci

Choi, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın da iki ülkenin yakın iş birliği yaptığı konulardan biri olduğunun altını çizerek, "Kore Yarımadası'nda geçen yıldan bu yana birçok olumlu hamle gördük. Ancak Kore Yarımadası'nda barış ve istikrar sürecinde yapılması gereken daha birçok şey var. Türkiye, bu sürecin önemli bir destekçisi oldu ve bunun gelecekte de devam edeceğinden eminim." dedi.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı ise Güney Kore ve Türkiye'nin çok yakın ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, Kore Savaşı sırasında çok sayıda Türk askerinin şehit olduğunu anımsattı.

Kore Yarımadasında barış ve istikrar temennisini dile getiren Kaymakcı, Türkiye ile Güney Kore ilişkilerinin her geçen gün daha da geliştiğini belirtti.

Resepsiyon, kutlama pastasının kesilmesi ve ikramın ardından sona erdi.

Kaynak: AA