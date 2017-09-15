Güney Kore Lideri Moon'dan Açıklama Geldi
Güney Kore lideri Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden gerçekleştirdiği füze denemesine ilişkin, "Kuzey Kore provokasyonları daha fazla yalnızlaştırmayla sonuçlanacak" dedi.
Güney Kore lideri Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden gerçekleştirdiği füze denemesine ilişkin, "Kuzey Kore provokasyonları daha fazla yalnızlaştırmayla sonuçlanacak" dedi. Güney Kore lideri Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden fırlattığı füzenin, Kuzey Kore'nin diplomatik ve ekonomik yalnızlaştırılmasıyla sonuçlanacağını söyledi. Hidrojen bombası deneyerek dünyadan büyük tepki alan Kuzey Kore'nin gece saatlerinde Japonya üzerinden yine füze fırlattığı, füzenin Pasifik Okyanusuna düştüğü bildirilmişti.
(İHA)