Güney Kore, Kuzey Kore'ye Kovid-19 ile mücadelede iş birliği önerisini yineledi
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Güney Kore, Kuzey Kore'ye Kovid-19 ile mücadelede iş birliği önerisini yineledi

Güney Kore, Kuzey Kore'ye Kovid-19 ile mücadelede iş birliği önerisini yineledi
10.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:16

Güney Kore, Kuzey Kore'ye yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "karantina iş birliği" teklifini tekrarladı.

Güney Kore, Kuzey Kore'ye yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "karantina iş birliği" teklifini tekrarladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, göreve başlamasının ikinci yıl dönümü vesilesiyle basına yaptığı açıklamada, Pyongyang yönetimine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarını ihlal etmeyeceğini vurgulayarak, salgınla mücadelede iş birliğinin, "Güney ve Kuzey'deki herkesin hijyen ve sağlığına katkıda bulunacağını" belirtti.

Seul'ün, Koreler arası demiryolu bağlantısı ve Kuzey'e yapılan bireysel turlar da dahil bugüne kadar yaptığı bir dizi iş birliği teklifinin "geçerli" olduğunu ifade eden Moon, "Kuzey Kore'den hala yanıt yok. Sanırım Kovid-19 nedeniyle çeşitli zorluklarla uğraşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce de Kovid-19 salgınına karşı Koreler arası iş birliği önerisinde bulunan Moon, Pyongyang'ı tekliflerini kabul etmeye ikna etmek için ısrarcı olmayı sürdüreceğini söyledi.

Moon, Washington-Pyongyang diyaloğunda ilerleme beklemeden, "Şimdi, Güney ve Kuzey Kore ellerinden geleni yapmalı." dedi.

Kuzey Kore'de şimdiye kadar açıklanan herhangi bir Kovid-19 vakası bulunmazken ülkede binlerce kişinin, virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu iddia edilmişti. Diğer yandan, merkezi Güney Kore'de bulunan ve internetten yayın yapan Daily NK gazetesinde mart ayı başında yer alan habere göre, bazı kaynaklar, Kovid-19'la bağlantılı olduğu iddia edilen semptomlar gösteren ve hayatını kaybeden ya da karantinaya alınan kişiler hakkında istatistik tutulduğunu ancak bilgilerin gizlendiğini ileri sürmüştü.

Güney Kore'de bugüne kadar 10 bin 874 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 256 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2018'in nisan ve mayısında iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde, geçen yıl da eylülde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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