Güney Kore, Kuzey Kore Sınırındaki Hoparlörleri Kapattı

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında bu hafta yapılacak tarihi zirve öncesi sınırdan hoparlörler aracılığıyla yaptığı pop müzik ve propaganda yayınlarını durdurdu.

Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerinin 10 yıl içindeki ilk zirvesine günler kala Güney Kore, iki ülke arasındaki sınırdan dev hoparlörlerle yaptığı pop müzik ve propaganda yayınlarını durdurdu. Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yayının gece yarısı itibarıyla sonlandırıldığı bildirildi. Zirveden sonra yayınların sürdürülüp sürdürülmeyeceği konusunda bilgi verilmezken, Kuzey Kore'nin kendi hoparlör sistemini liderler zirvesi öncesinde kapatıp kapatmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Güney Kore, hoparlörleri kapatmanın Cuma günkü müzakerelerin tonunu belirlenmesine yardımcı olacağını bildirdi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore'nin nükleer ve uzun menzilli balistik füze programını durdurmasını 'önemli bir karar' olarak niteledi.

Kuzey Kore, hafta sonu yaptığı açıklamada nükleer testleri askıya aldığını ve bir atom test sitesini kapattığını duyurmuştu. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in açıklamayı, "Kore yarımadasının toplam nükleer silahlandırılmasına yönelik önemli bir karar" olarak nitelendirmişti.

Güney Kore'nin propaganda yayınları Kore Savaşı'ndan bu yana devam ediyor. Hoparlörlerin kullanımı, yarımadanın diplomatik havasını izleyerek yıllar içinde arttı ve azaldı. 2004 yılında yayınlar iki ülke arasında müzakere edilen bir anlaşmanın parçası olarak durduruldu. Ancak 2015 yılında Güney Kore askerlerinin Kuzey Kore'nin askerden arındırılmış bölgeye yerleştirdiği mayınlar nedeniyle ciddi şekilde yaralanmasının ardından Seul hoparlörleri tekrar yayına sokuldu. Hoparlörler 2015 yılında tekrar durduruldu, ancak Pyongyang'ın 2016'da yaptığı hidrojen bombası testine yanıt olarak 2016 yılında yeniden yayına başladı.

Güney Kore'nin sınıra kurduğu dev hoparlörler sayesinde yayın kilometrelerce uzaktan dahi duyulabiliyor. Hoparlörlerden Güney Kore'nin ünlü pop şarkıları, kadınlardan oluşan K-pop gruplarının şarkıları, Kuzey Kore askerlerinin yanı başında yüksek sesle yankılanıyor. Yayınlardaki haberlerde hava durumu ve Kuzey Kore'yi eleştiren tek yönlü konuşmalar da bulunuyor. II. Dünya Savaşı öncesinde geniş bant ve radyo yayınları devletlerin propaganda aracı olarak kullanılıyordu. - SEUL