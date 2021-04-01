Güney Kore, Kuzey Kore ile 2032 Olimpiyatları'na ev sahipliği için başvurdu
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Güney Kore, Kuzey Kore ile 2032 Olimpiyatları'na ev sahipliği için başvurdu

Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Güney Kore, Kuzey Kore ile 2032 Olimpiyatları'na ev sahipliği için başvurdu

Güney Kore, Kuzey Kore ile 2020 Olimpiyatlarına birlikte ev sahipliği yapmak üzere başvuruda bulundu.

Güney Kore, Kuzey Kore ile 2020 Olimpiyatlarına birlikte ev sahipliği yapmak üzere başvuruda bulundu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Seul Büyükşehir Yönetimi, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang ile 2020 Yaz Olimpiyatlarına ev sahipliği adaylıklarını Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) bildirdiklerini açıkladı.

İki kentin adaylığına ilişkin yazılı bildirimin IOC'nin Gelecek Ev Sahipliği Komitesine sunulduğu belirtildi.

"Çizginin ötesinde, geleceğe doğru" sloganıyla düzenlenecek

Seul yönetiminden adaylığa dair yapılan açıklamada, ortak adaylık fikrinin, IOC'nin 25 Şubat'ta 2032 ev sahipliği için Avustralya'nın Brisbane kentini "tercih edilen ev sahibi" olarak belirlemesinin ardından ortaya çıktığı, Seul'un adaylık teklifini Pyongyang'ı yanına alacak şekilde değiştirmeye karar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Seul Yönetimi'nin IOC'den ev sahibi kente kesin karar vermeden önce Brisbane dışındaki aday şehirlerle görüşmeleri sürdürmesi istediği belirtildi.

"Çizginin ötesinde, geleceğe doğru" sloganıyla düzenlenecek organizasyonda, maliyetleri azaltma, çevreye en az zarar, Koreler arası bağlar, barış ve ileri teknolojinin Kore kültürü ile birleştirilmesi gibi kavramlara odaklanılacağı ifade edildi.

2018'de imzalanan "Pyongyang Ortak Deklarasyonu"

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Eylül 2018'de imzaladıkları Pyongyang Ortak Deklarasyonu ile 2032 Olimpiyatları'na birlikte ev sahipliği yapma konusunda anlaşmaya varmıştı.

İki ülke arasındaki diplomatik girişimler ve barışa yönelik müzakerelerin başlatılmasının ardından Kuzey Koreli sporcular, 2018'de Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen Kış Olimpiyatlarına katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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