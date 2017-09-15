Güney Kore, Kuzey Kore'den 6 Dakika Sonra 2 Füze Fırlattı
Kuzey Kore'nin bugün Japonya üzerinden geçen füzesinden 6 dakika sonra Güney Kore'nin de 2 adet Hyunmoo-2 füzesi fırlattığı aktarıldı.
Kuzey Kore'nin bugün Japonya üzerinden geçen füzesinden 6 dakika sonra Güney Kore'nin de 2 adet Hyunmoo-2 füzesi fırlattığı aktarıldı.
Yonhap haber ajansına göre Güney Kore füzelerinden birinin Güney Çin Denizi'ne 250 kilometre mesafedeki simüle hedefi başarıyla vurduğu ifade edildi. 2. füzenin ise denize düştüğü kaydedildi.
Habere göre füzeler, henüz Kuzey Kore'nin füzeleri havadayken fırlatıldı.
Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze fırlatma hazırlığı yaptığını daha önceden belirleme ettikleri için 'anında' karşılık verebildiklerini belirtti.
Kuzey Kore'nin bu sabah mahalli saatle 07.00 sularında fırlattığı füze, Japonya hava sahasına girerek Pasifik Okyanusu'na düştü. Hava sahasına giren füze sebebiyle Japonya'da sirenler çaldı, halk sığınaklara çağrıldı.
GÜNEY KORE: BÖYLE BİR DURUMDA DİYALOG İMKANSIZ
Kuzey Kore'nin bu sabah füze fırlatmasının sonrasında Güney Kore ve Japonya, ulusal güvenlik konseylerini acil olarak topladı.
Ulusal Güvenlik Konseyi'nde konuşan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, "Böyle bir durumda diyalog imkansız" dedi.
Güney Kore Devlet Başkanı, "Kuzey Kore'nin bize ve müttefikimize karşı provokasyona girişmesi durumunda, Kuzey'i yok edecek ve iyileşmeye gücü yetmeyecek hale getirecek gücümüz var" dedi.