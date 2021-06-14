Güney Kore, Kuzey komşusuna aşı desteğine hazır
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Güney Kore, Kuzey komşusuna aşı desteğine hazır

Güney Kore, Kuzey komşusuna aşı desteğine hazır
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlanması konusunda istekli olduğunu açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlanması konusunda istekli olduğunu açıkladı.

NK News'ün haberine göre, Moon, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile ortak basın toplantısında, "Kuzey Kore kabul ederse, onlara Kovid-19 aşılarının sağlanması için etkin bir şekilde iş birliği yürüteceğim." ifadelerini kullandı.

Moon, Kovid-19 salgınının tüm risklerinden arınabilmenin, dünya genelinde adil aşılama yapıldığında mümkün olabileceğini belirtti.

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen de aşı yardımı konusunda Kuzey Kore'nin tavrından emin olmadığını ancak yönetim kabul ederse kesinlikle yardım sağlanacağını ifade etti.

Moon'un aşı teklifine Kuzey Kore'den henüz yanıt gelmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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