Güney Kore Kürtajı Suç Olmaktan Çıkarıyor

Güney Kore tarihi bir kararla 66 yıldır uygulanan kürtaj yasağını anayasaya aykırı buldu.

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, 1953 yılından bu yana uygulanan kürtaj yasağının 2020 yılına kadar yeniden gözden geçirilmesine hükmetti.

Mahkeme, Parlamento'da yasanın önümüzdeki yılın sonuna kadar yeniden görüşülmesine karar verdi. Karara göre, Parlamento'nun verilen tarihe kadar yasayı görüşememesi halinde kürtaj yasağının bir bağlayıcılığı bulunmayacak.

Ülkede, kürtaj yasağı nedeniyle tecavüz, sağlık tehlikesi ve zina gibi sebepler dışında hamile kadınların kürtaj yaptırması yasak sayılıyordu.

Kürtaj yaptıran kadın söz konusu ceza kapsamında bir yıla kadar hapis cezası veya yaklaşık bin 750 dolar para cezasıyla cezalandırılabiliyor; kürtajı yapan doktor da iki yıla kadar hapis cezası ile yargılanabiliyor.

Güney Kore, kürtajın suç olduğu birkaç gelişmiş ülkeden biri sayılıyor.

Yasa, bir kadın doktorun, kürtajın kadınları tehlikeye attığı ve haklarını sınırlandırdığı gerekçesiyle yeniden incelenmesi talebiyle gözden geçirildi.

New York Times gazetesinin aktardığına göre Güney Kore'de kürtajın yasal hale getirilmesi kadınlar arasında oldukça destekleniyordu. - Yağcı

Kaynak: DHA