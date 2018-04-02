Güney Kore, Kripto Paraya Vergi Getiriyor

Bu seneki G20 Zirvesi'nde gündemde yer edinen ve Finans Bakanları'nın kripto para birimlerine Temmuz ayına kadar bir düzenleme getirme açıklamasının ardından, Güney Kore merkezli Financial News'da yer alan habere göre, Güney Kore Strateji ve Finans Bakanlığı, kripto para birimi yatırımcılarına değer katma vergisi ve diğer gelir vergilerinin ekleneceği bir vergilendirme sistemi açıklayacak.

SATIŞTAN ELDE EDİLEN GELİRE DE VERGİ UYGULANACAK

Haziran ayında açıklanması beklenen vergilendirme sistemiyle ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu sistemle ilgili belirli bir zaman çizelgemiz yok fakat yılın ilk yarısında sanal para birimi vergilendirme sistemini açıklamayı düşünüyoruz" denildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca kripto para birimleri satışından elde edilen kârlara da vergi uygulanmasının değerlendirildiği belirtilirken, "Kripto para birimi işlemlerinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi için gelir vergisi yasasının değiştirilerek vergilendirilebilir objeler kategorisine konulması gerekir" uyarısı da yapıldı.