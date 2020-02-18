Güney Kore karantina gemisindeki vatandaşlarını tahliye ediyor

18.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:10

Güney Kore'nin, korona virüsü nedeniyle karantinaya alınan gemideki vatandaşlarını tahliye etmek için Japonya'ya bugün uçak göndereceği belirtildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan öldürücü korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan gemi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yarın son bulması beklenen karantinadan vatandaşlarını tahliye edeceği öğrenilen ülkeler arasına Güney Kore de katıldı. Güney Kore hükümeti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Japonya'ya bugün varması beklenen başkanlık uçağı ile gemide bulunan 4 Kore vatandaşı ve onlardan birinin eşi olan Japon vatandaşı tahliye edilecek. Uçağın yarın sabah saatlerinde Japonya'dan ayrılması planlanıyor.

BİRÇOK ÜLKE UÇAK GÖNDERECEK

Dün ABD'nin vatandaşlarını tahliye ettiği gemide karantina süresinin yarın sona ermesi beklenirken, şu ana dek Kanada, Hong Kong, İsrail ve İtalya gemideki vatandaşlarını tahliye etmek üzere Japonya'ya uçak göndereceğini açıklamıştı. Söz konusu ülkelerin tahliye operasyonlarını önümüzdeki günlerde gerçekleştirmesi bekleniyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA