Güney Kore kadın okçuluk takımı 33 yıldır altın madalyayı kimseye kaptırmıyor

2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında Güney Kore, okçulukta üst üste 9. altın madalyasını kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında Güney Kore, okçulukta üst üste 9. altın madalyasını kazandı.

Kadınlar takım yarışlarının finalinde Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'na 6-0 üstünlük kuran Güney Kore, altın madalyanın sahibi oldu.

Bu branşta ilk altın madalyasını ev sahibi olduğu Seul 1988'de elde eden Güney Kore, sonraki 7 oyunlarda da altın madalyayı kaptırmadı. Güney Kore, Tokyo 2020'de de altın madalya kazanarak 33 yıllık bu geleneği sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan