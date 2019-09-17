Güney Kore, Japonya'yı "güvenilir ticaret ortakları listesi"nden çıkardı

17.09.2019 22:24

Güney Kore, Japonya'yı, Japon şirketlerine dış ticarette kolaylıklar tanınmasını sağlayan "güvenilir ticaret ortakları listesi"nden çıkardığını açıkladı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, Japonya'nın güvenilir ticaret ortakları listesinden çıkarıldığını, bundan böyle yeni oluşturulan "ara kategorideki ülke" olarak ayrı bir statüde değerlendirileceğini duyurdu.

Açıklamada, "Uluslararası normları ihlal deden bir ihracat denetimi uygulayan ve uluslararası işbirliğine başvurma konusunda zorluklar yaşayan güvenilir ticaret ortağı statüsündeki her ülke, bundan böyle bu yeni kategorideki koşullara tabi olacaktır." ifadesi yer aldı.

Japonya, bu yeni ticaret statüsü kapsamına alınan ilk ülke oldu.

Yeni statü uyarınca Japonya'ya stratejik maddeleri ihraç etmek isteyen Güney Kore şirketlerinin satış öncesi devlet kurumlarına 3 yerine 5 ayrı belge ibraz etmesi gerekecek. Ayrıca ihracat izinleri için gereken onay süresi de 5 günden 15 güne çıkarılacak.

Öte yandan kapsamlı ihracat izinlerinin geçerlilik süresi 3 yıldan 2 yıla düşürülecek.

Güney Kore ile Japonya arasındaki dış ticaret tartışması

Japonya, temmuz başında aldığı kararla Güney Kore'nin ihracatında önemli yer tutan ekran ve yarı iletkenlerin yapımında kullanılan üç kimyasal maddenin satışını, bireysel izne bağlı hale getirmişti.

Güney Kore, iletkenlerin ve dijital ekranların üretiminde kullanılan 3 maddenin ihracatını kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek, Japonya'yı, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nı (GATT) ihlal ettiği gerekçesiyle 11 Eylül'de Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet etmişti.

Seul yönetimi, Japonya'nın söz konusu kararı, Güney Kore'de mahkemelerin, Japon İmparatorluğu'nun Kore Yarımadası'nda 1910-1945'te sömürge yönetimi altında Japon şirketlerinin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olduğunu savunmuştu.

Öte yandan Japonya, 2 Ağustos'ta Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkardığını açıklamıştı.

Seul yönetimi de buna karşılık, 22 Ağustos'ta Japonya ile ekim 2016'da imzaladığı ve iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan istihbarat anlaşmasının süresini uzatmayacağını açıklamıştı.

İki ülke, daha önce birbirlerini, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına aykırı olarak, Kuzey Kore'ye bazı stratejik maddeleri yasa dışı şekilde satmakla da itham etmişti.

Kaynak: AA