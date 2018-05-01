Güney Kore, Japonya ve Çin'den 3'lü Zirve
Güney Kore, Japonya ve Çin liderlerinin gelecek hafta Japonya’nın başkenti Tokya’da 3’lü zirve düzenleyeceği belirtildi.
Güney Kore, Japonya ve Çin liderlerinin gelecek hafta Japonya'nın başkenti Tokya'da 3'lü zirve düzenleyeceği belirtildi.
Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan resmi açıklamada, Güney Kore lideri Moon Jae-in, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Çin Başbakanı Li Keqiang'ın gelecek hafta 3'lü zirve düzenleyeceği belirtildi. Zirve'nin 9 Mayıs'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenleneceği ifade edildi.
Üç bölgesel güç arasındaki son zirve, 2015 yılının Kasım ayında Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilmişti. - SEUL