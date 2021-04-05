Güney Kore, Japonya'nın Dokdo adacıklarına yönelik hak iddialarını reddetti
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Güney Kore, Japonya'nın Dokdo adacıklarına yönelik hak iddialarını reddetti

Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel
Güney Kore, Japonya'nın Dokdo adacıklarına yönelik hak iddialarını reddetti

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Japonya'nın Dokdo adacıklarına yönelik hak iddialarını reddetti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Japonya'nın Dokdo adacıklarına yönelik hak iddialarını reddetti.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Boo Seung-chan, düzenlediği basın toplantısında, Japon hükümetinin geçen hafta, Tokyo'nun Dokdo üzerindeki egemenlik iddialarını içeren lise birinci sınıf öğrencileri için hazırlanan ders kitabını onaylamasıyla ilgili bir soruya cevap verdi.

Bu konunun tekrar tekrar açıklanmasına gerek olmadığını belirten Boo, Güney Kore'nin doğusundaki Dokdo adacıklarının, ülkenin tarihsel, coğrafi ve uluslararası hukuka göre kendi toprağı olduğunu kaydetti.

Güney Kore'nin "Dokdo" Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdıkları takımadalar, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Japonya, Güney Kore'nin kontrolündeki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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