Güney Kore, İran'a ait dondurulmuş mali varlıklar sorununu çözmek için Viyana'ya heyet gönderdi

Güney Kore, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle ülkedeki bankalarda dondurulmuş İran'a ait en az 7 milyar dolar olduğu söylenen mali varlıklarla ilgili sorunun çözüm yollarını araştırmak için nükleer görüşmelerin yapıldığı Avusturya'nın başkenti Viyana'ya diplomatik heyet gönderildiğini açıkladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jong Kun, 4-9 Ocak tarihlerinde Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın tarafları ve ABD'li heyetlerle bir araya gelecek.

Seul'un, nükleer anlaşmanın yeniden uygulanabilir hale gelmesi için diplomatik desteğini sürdüreceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kore heyetinin ziyareti, ülkede dondurulan İran varlıkları sorununu nükleer anlaşma müzakerelerinin oturum aralarında İran ile istişarelerde bulunarak ve ABD, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya ve İngiltere ile yakın koordinasyon halinde çözmenin yollarını araştırmayı amaçlıyor."

Güney Kore hükümetinin, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarından kaynaklı İran ile sorunların çözümü için ilgili ülkelerle istişarelerine devam edeceği kaydedildi.

İran yaptırımlardan dolayı mali varlığına erişemiyor

İran, Güney Kore'ye petrol ihracatından elde edilen ve bu ülkedeki bankalarda tutulan milyarlarca dolarlık mali varlığına ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor. Söz konusu meblağın 7-9 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Tahran yönetimi, Seul'u İran pazarını kaybedebileceği konusunda uyarmış ve dondurulan milyarlarca doların serbest bırakılmasını istemişti.

Güney Kore ise ABD yaptırımlarını gerekçe göstererek, İran'ın talebini karşılamamıştı. Güney Kore'nin ülkedeki İranlı öğrencilerin banka hesaplarını bloke ettiği ve öğrencilerin burslarını iptal ettiğine dair haberler de ülke medyasına yansımıştı.

Uzun zamandır LG ve Samsung gibi Koreli elektronik şirketler için önemli bir pazar olan İran, 30 Eylül 2021'de ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatıyla Güney Koreli şirketlerden elektronik ev eşyası ithalatını yasaklamıştı.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

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