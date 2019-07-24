Güney Kore ile Rusya arasında özür polemiği: Moskova özür yok, Seul, pozisyon değiştirdiler dedi

Güney Kore ile Rusya arasındaki hava sahası ihlali krizi taraflardan gelen çelişkili açıklamalarla devam ediyor.

Moskova, 'Rus savaş uçaklarının Güney Kore'nin Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi (ADIZ) ilan ettiği bölgeye izinsiz girmesi' nedeniyle Seul'den özür dilediği yönündeki açıklamayı reddederek bu ülkeden özür dilenmediğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle