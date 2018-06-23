Güney Kore ile Meksika Karşı Karşıya Geliyor! Canlı Anlatım

Dünya Kupasına ilk maçta Almanya galibiyeti ile sürpriz bir başlangıç yapan Meksika ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşıyor. Saat 18'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Güney Kore ile Meksika Karşı Karşıya Geliyor! Canlı Anlatım

Dünya Kupasında Almanya'yı yenerek büyük bir sürprize imza atan Meksika ikinci maçında Güney Kore ile karşı karşıya geliyor. Saat 18'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

1' Zorlu maç başladı.

İLK 11'LER

GÜNEY KORE: Jo, Y. Lee, M. W. Kim, Y. G. Kim, Jang, Ju, Ki, Lee, Moon, Son, Hwang

MEKSİKA: Ochoa, Salcedo, Moreno, Herrera, Alvarez, Layun, Guardado, Gallardo, Vela, Hernandez, Lozano

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