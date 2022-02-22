Güney Kore, Hindistan liderliğindeki deniz tatbikatına katılacak - Haberler
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Güney Kore, Hindistan liderliğindeki deniz tatbikatına katılacak

AA, Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Güney Kore, Hindistan liderliğindeki deniz tatbikatına katılacak

Güney Kore'nin Hindistan öncülüğündeki çok uluslu deniz tatbikatına katılacağı bildirildi.

Güney Kore'nin Hindistan öncülüğündeki çok uluslu deniz tatbikatına katılacağı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore donanmasına ait Incheon sınıfı fırkateyn Gwangju'nun (FFG-817) 4 Mart'a kadar, 100 askerle Hint Okyanusu'ndaki Milan 2022 tatbikatına katılması planlanıyor.

ABD, Japonya, İngiltere'nin de katılacağı, iki yılda bir düzenlenen tatbikata, 30 ülkenin de gözlemci göndereceği belirtildi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Hint Okyanusu, Güney Kore, India, Mart, Güncel, Haberler

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