Güney Kore, hava yolu şirketlerindeki "Boeing 777"leri yakından izleyecek
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Güney Kore, hava yolu şirketlerindeki "Boeing 777"leri yakından izleyecek

23.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:03
Güney Kore, hava yolu şirketlerindeki

Güney Kore, ABD'de Boeing 777'nin kalkışından kısa süre sonra motoru arızalanarak acil iniş yapmasının ardından ülkede bu uçaklara sahip hava yolu şirketlerini yakından izleyeceklerini açıkladı.

Güney Kore, ABD'de Boeing 777'nin kalkışından kısa süre sonra motoru arızalanarak acil iniş yapmasının ardından ülkede bu uçaklara sahip hava yolu şirketlerini yakından izleyeceklerini açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul hükümeti, ülkede ilgili Boeing uçaklarını kullanan "Korean Air Lines", "Asiana Airlines" ve "Jin Air" firmalarına uçakların motorlarının güvenliklerini kontrol etmeleri talimatı verdi.

Ulaştırma, Altyapı ve Toprak Bakanlığından bir yetkili, bu hava yolu şirketlerinin Boeing 777'nin Pratt&Whitney PW4000 motorunun pervane kanatlarının güvenlik kontrolünü yapıp yapmadıklarını izleyeceklerini belirtti.

Envanterlerinde, 29 "Boeing 777" bulunan üç hava yolu firması da bu uçakların kullanımını durduklarını bildirdi.

Motor parçaları evlerin bahçesine düşmüştü

ABD'de 20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Hava Yollarına ait "Boeing 777" tipi yolcu uçağının motoru arızalanmış, kopan parçalar 50 kilometre çapında alana dağılmıştı.

Bazı parçalar ise çevredeki evlerin bahçesine düşmüştü.

ABD ulusal basınında, bölge sakinlerinden yaralanan kimsenin bulunmadığı bilgisi paylaşılmıştı.

Federal Havacılık İdaresince (FAA) yapılan açıklamada, sağ motoru arızalandıktan sonra uçağın havalimanına güvenli şekilde geri döndüğü kaydedilmişti.

FAA, United Hava Yollarına acil iniş yapan uçağını soruşturma talimatı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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