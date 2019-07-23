Güney Kore, hava sahanlığını ihlal eden Rus jetlerine uyarı ateşi açtı

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Rus askeri uçaklarının hava sahalarını iki kere ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı ateşi açtıklarını duyurdu.

Güney Kore'den yapılan açıklamada yerel saatle sabah dokuzda yarım saat arayla 3 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma Bölgesi'ne (KADIZ) girdiği ve Güney Kore-Japonya arasında gerginliğe sebep olan bir ada olan Dokdo üzerinde uçtuğu kaydedildi. Olay sonrası Rus uçağına karşı F-15k ve F-16k tipi savaş jetlerinin havalandırıldığı ve uyarı ateşi açıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle