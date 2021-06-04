Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanı, taciz mağduru astsubayın intiharının ardından istifa etti
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Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanı, taciz mağduru astsubayın intiharının ardından istifa etti

Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanı, taciz mağduru astsubayın intiharının ardından istifa etti
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Seong-yong, orduda görevli kadın astsubayın tacize uğradığı iddiasıyla intihar etmesinin ardından istifa etti.

Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Seong-yong, orduda görevli kadın astsubayın tacize uğradığı iddiasıyla intihar etmesinin ardından istifa etti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Lee'nin istifasının kabul edildiği duyuruldu.

Açıklamada, sorumluların rütbelerine bakılmaksızın olaya ilişkin gerekenin yapılacağı kaydedildi.

Güney Kore'de halk, askeri yetkililere olayla ilgili soruşturma açmak yerine taciz iddialarının odağındaki başçavuşun üstleri tarafından korunduğu gerekçesiyle tepki gösteriyor. Bu kapsamda başlatılan imza kampanyasına 320 bin kişi katıldı.

Orgeneral Lee, gazetecilere verdiği demeçte, olayla ilgili sorumluluk hissettiği gerekçesiyle istifa edeceğini dile getirmişti.

Mağdur astsubay, taciz olayından yaklaşık 3 ay sonra mayısta intihar etmişti.

Güney Kore'de ordu sık sık taciz iddialarıyla gündeme gelirken, 2017'de kadın subaya tecavüz ettiği gerekçesiyle bir silahlı kuvvetler mensubu 15 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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