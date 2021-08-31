Güney Kore, Google ve Apple şirketlerinin uygulama içi ödeme tekelleşmesini yasakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Kore, Google ve Apple şirketlerinin uygulama içi ödeme tekelleşmesini yasakladı

Güney Kore, Google ve Apple şirketlerinin uygulama içi ödeme tekelleşmesini yasakladı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Ekonomi

Güney Kore'nin Google ve Apple gibi şirketlerin uygulama içi ödeme tekelleşmesini yasakladığı bildirildi.

Güney Kore'nin Google ve Apple gibi şirketlerin uygulama içi ödeme tekelleşmesini yasakladığı bildirildi.

Güney Kore meclisi, Google ve Apple gibi dev teknoloji şirketlerine ait uygulama mağazalarının, uygulama geliştiricilerini uygulama içi ödeme yapmaya zorlamalarını yasaklayan düzenlemeyi onayladı.

Yasal düzenlemeye göre, teknoloji şirketlerinin ödeme konusunda tekelleşmeleri yasaklanırken, adil bir rekabet ortamı sağlanması için uygulama geliştiricilerine alternatif ödeme yolları sunulması zorunlu hale getirildi.

Düzenlemenin, teknoloji şirketlerinin yeni geliştirilen uygulamaları onaylama konusunda makul bir gerekçesi olmayan gecikmeleri de yasaklayarak uygulama geliştiricilerini şirketlere karşı korumayı amaçladığı belirtildi.

Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin, uygulama geliştiricilerini uygulama içi ödeme yapmaya zorlayarak yüzde 30'a kadar komisyon alması yoğun eleştirilere neden olmuştu.

Şirketler, söz konusu komisyonların uygulama mağazalarını ayakta tutma maliyetlerinin karşılanmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Söz konusu yasal düzenleme devlet başkanı tarafından imzalanarak yasalaşırsa Güney Kore bu konudaki tekelleşmeye karşı tedbir uygulayan ilk ülke olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Mansur Yavaş Hamid Karzai Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Umut Meraş Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Güney Kore, Google ve Apple şirketlerinin uygulama içi ödeme tekelleşmesini yasakladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 17:56:14. #1.16#

title