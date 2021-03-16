Güney Kore genelinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle halk evlerine kapandı
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Güney Kore genelinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle halk evlerine kapandı

16.03.2021 21:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:05
Güney Kore genelinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle halk evlerine kapandı

Çin ve Moğolistan'da bulunan Gobi Çölü'nden kaynaklanan kum fırtınası, Güney Kore'nin neredeyse tamamını etkisi altına aldı.

Çin ve Moğolistan'da bulunan Gobi Çölü'nden kaynaklanan kum fırtınası, Güney Kore'nin neredeyse tamamını etkisi altına aldı.

Yonhap'ın Güney Kore Meteoroloji İdaresinin açıklamasına dayandırdığı haberde, Güney Kore'nin tamamına yakınının Gobi Çölü'nden gelen ve güneye doğru ilerleyen sarı kum fırtınası altında kaldığı, halkın ev ve iş yerlerine kapandığı bildirildi.

Başkent Seul'un batısındaki Incehon'da yaşayan bir kadın, Yonhap'a yaptığı açıklamada, köpeğiyle her gün dışarı çıkıp gezdiğini fakat fırtınadan dolayı gözlerine ve boğazına dolan kumlar nedeniyle bugün çıkamadığını belirtti.

Kum fırtınası dün de Çin ve Moğolistan'ı etkisi altına almıştı. Fırtına, Moğolistan'da 9 kişinin ölümüne 12 kişinin kaybolmasına neden olmuştu. Çin'de ise başkent Pekin dahil 12 şehir fırtınadan etkilenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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