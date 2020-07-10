Güney Kore eski Cumhurbaşkanı Guen-hye'ye 20 yıl hapis Eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, yolsuzluk suçu nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

– Eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, yolsuzluk suçu nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'nin 11'inci Cumhurbaşkanı Park Geun-hye yolsuzluk suçu nedeniyle 20 yıl hapis ve 20 milyar Wonu (Yaklaşık 114 milyon TL) para cezasına çarptırıldı. Geun-hye 9 Aralık 2016 tarihinde Ulusal Meclis oylamasında 34 milletvekilinin 'Evet' oyu ile görevden azledilmişti. Geun-hye, 10 Mart 2017 tarihinde de Kore Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliğiyle görevden tam olarak alındı.

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Kaynak: DHA