Güney Kore dijital aşı pasaportunu hayata geçirmeye hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Kore dijital aşı pasaportunu hayata geçirmeye hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Güney Kore dijital aşı pasaportunu hayata geçirmeye hazırlanıyor

Güney Kore'de kişilerin Covid-19'a karşı aşı bilgilerinin yer aldığı dijital bir sertifika sistemi kurulduğu açıklandı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı: İngiltere varyantı klasik koronanın yerini aldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı: İngiltere varyantı klasik koronanın yerini aldı
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi

Güney Kore'de kişilerin Covid-19'a karşı aşı bilgilerinin yer aldığı dijital bir sertifika sistemi kurulduğu açıklandı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele ile birlikte normale dönüş sürecine yönelik çalışmalar sürüyor. Güney Kore hükümeti, halka açık aşı programına katılımı arttırma çabalarının bir parçası olarak mobil uygulama aracılığıyla kişinin Covid-19 aşılama durumunu doğrulamak için dijital bir sertifika sistemi oluşturulduğunu duyurdu. Başbakan Chung Sye-kyun, hükümetin korona virüs mücadelesine ilişkin gerçekleştirilen günlük toplantıda yaptığı açıklamada, "İnsanlar aşı pasaportu veya yeşil kart sistemleri ile normale dönme hissini yaşayabilecekler" diyerek mobil uygulama sisteminin hazır hale getirildiğini belirtti.

Chung, sistemin olası kimlik hırsızlığına karşı güvenliği sağlamak için blockchain (özel algoritmalarla şifrelenmiş, veri takibi sağlayan veri tabanı) teknolojisine dayandığını vurgulayarak, "Diğer ülkelerdeki sistemler de aşı durumlarının doğrulanmasına izin verirken kişisel bilgileri saklamıyor" diye konuştu.

Güney Kore hükümetinin aşılama programını başlattığı 26 Şubat'tan bu yana 850 binden fazla kişiye aşı yapıldı. Ülkede Haziran ayına kadar 12 milyon kişinin aşılanması hedeflenirken, Kasım ayına kadar sürü bağışıklığı sağlanması bekleniyor.

(İHA)

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Özlem Zengin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Polis Memuru
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Kore dijital aşı pasaportunu hayata geçirmeye hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:14:01. #1.15#
title