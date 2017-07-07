Güney Kore Devlet Başkanı'ndan Kuzey Kore Liderine Görüşme Çağrısı
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşme isteğini tekrarladı.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşme isteğini tekrarladı.
G20 Liderler Zirvesi için Almanya'da bulunan Moon, başkent Berlin'de yaptığı konuşmada, Kuzey Kore ile şimdi kurulacak bir diyaloğun hiç olmadığı kadar önemli olduğunu belirterek, yarımadada kalıcı barışa ulaşmak için bütün taraflarca imzalanacak bir barış anlaşmasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.
Kore Yarımadası'ndaki gerilimin giderilmesi için fırsat yaratması koşuluyla, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye hazır olduğunu ifade eden Moon, "Umarım ki Kuzey Kore dönüşü olmayan bir yola girmez." ifadesini kullandı.
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da 4 Temmuz'da yer alan haberde, ülkenin başarılı şekilde uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı belirtilmişti. Haberde, fırlatılan Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı iddia edilmişti.
Denemenin adından ABD medyasında yer alan haberlerde Amerikalı uzman ve yetkililerin denemenin "başarılı bir kıtalararası füze denemesi olduğunu" doğruladığı aktarılmıştı.
ABD, Japonya ve Güney Kore, söz konusu denemenin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırmıştı.
Öte yandan Kore Yarımadasındaki ABD ve Güney Kore kuvvetleri, Kuzey'in denemesine karşılık güç gösterisi olarak, Güney Kore karasularına yüksek isabetli füzelerle atışlar yapmıştı.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un talimatıyla başlatılan tatbikatın, iki ülkenin "füze tehdidine karşı ortak duruşunu" sergilemeyi amaçladığı belirtilmişti.