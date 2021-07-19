Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Tokyo ziyaretini iptal etti

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, Tokyo 2020 Olimpiyatları dolayısıyla Japonya'ya gerçekleştireceği ziyareti iptal ettiği bildirildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, Tokyo 2020 Olimpiyatları dolayısıyla Japonya'ya gerçekleştireceği ziyareti iptal ettiği bildirildi.

South China Morning Post'un haberine göre, Devlet Başkanı Moon'un bu hafta Japonya'yı ziyaret etmeyeceğinin bildirilmesi üzerine Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile ikili zirve yapılacağına dair söylentiler son buldu.

Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Moon'un, 2020 Tokyo Olimpiyatları vesilesiyle Japonya'yı ziyaret etmemeye karar verdiği ifade edildi.

Görüşmelerdeki ilerleme yetersiz görüldü

Moon'un Kamu İlişkilerinden Sorumlu Yardımcısı Park Soo-hyun, yaptığı açıklamada, önemli düzeyde karşılıklı anlayış geliştirilmesine rağmen görüşmelerdeki ilerlemenin hala yetersiz görüldüğünü aktardı.

Park, ziyaretin iptal edilmesine karar verilirken, "çeşitli başka durumların" dikkate alındığını da kaydetti.

Japon Büyükelçiliği Yetkilisinin "diplomatik olmayan ve kaba" sözleri

Seul'deki Japon Büyükelçiliği Üst Düzey Yetkilisi Hirohisa Soma'nın, Moon'un iki ülke ilişkilerini tamir çabalarıyla ilgili diplomatik nezakete sığmayan kaba benzetmeler kullanması ve Olimpiyatlar sırasında Moon'un Japonya Başbakanı Suga ile görüşme şansıyla alay etmesi, Seul yönetiminin tepkisini çekmişti.

Bunun üzerine Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jong-kun, Japon Büyükelçisi Koichi Aiboshi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak üzüntüsünü dile getirdi, Soma'nın "diplomatik olmayan ve kaba" sözlerini protesto etti.

Japonya Hükümet Sözcüsü Katsunobu Kato, yaptığı açıklamada, Soma'nın ifadelerinin hangi koşullar altında olursa olsun bir diplomat için çok uygunsuz olduğunu ifade etti.

Kato, yaşanan olayın "çok üzücü" olduğunu vurgulayarak, Soma'nın Seul'den çekileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün