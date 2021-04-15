Güney Kore Devlet Başkanı Moon, mayısın ikinci yarısı Beyaz Saray'da olacak
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Güney Kore Devlet Başkanı Moon, mayısın ikinci yarısı Beyaz Saray'da olacak

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, mayısın ikinci yarısı Beyaz Saray'da olacak
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, mayıs ayının ikinci yarısında Beyaz Saray'a gelerek, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceği bildirildi.

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Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, mayıs ayının ikinci yarısında Beyaz Saray'a gelerek, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un, mayısın ikinci yarısı Washington'da olacağını aktardı.

Biden ve Moon'un Beyaz Saray'da görüşeceğini kaydeden Psaki, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da ilk yurtdışı ziyaretlerini Güney Kore'ye yaptığını anımsattı.

Biden yarın Japonya Başbakanı Suga ile görüşecek

Psaki, Biden'ın yarın da Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile Beyaz Saray'da bir araya geleceğini hatırlatarak, "Biden'ın yüz yüze ilk ikili toplantısının Japonya ile olması, önemli ilişkimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Psaki, yarınki toplantıda ortak alanlar, Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması, bölgesel güvenlik ve Çin meselelerinin gündeme geleceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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