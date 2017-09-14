Güney Kore Devlet Başkanı Moon: "Kuzey Kore'ye Füze ile Cevap Vermek Kore Yarımadasına Barış...
Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore’ye füze ile cevap vermenin Kore yarımadasına barış getirmeyeceğini söyledi.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore'ye füze ile cevap vermenin Kore yarımadasına barış getirmeyeceğini söyledi.
Moon ABD'ye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi sebebiyle Güney Kore'nin kendi nükleer silahlarını geliştirmesine veya yeni nükleer taktik silahları konuşlandırılmasına gerek duymadığını söyledi.
Nükleer silahların konuşlandırılmasını desteklememesine rağmen Moon, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmesine kaşı Güney Kore'nin kendi askeri yeteneklerini geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
Moon, Kuzey Kore'ye cevap vermek için Güney Kore'nin kendi nükleer silahını üretmesinin Kore yarımadasına barış getirmeyeceğini, bunun Kuzeydoğu Asya'da nükleer silah yarışına yol açacağını söyledi .
Güney Kore Devlet BaşkanıMoon gelecek hafta BM Genel Meclisi toplantısına katılmak üzere ABD'ye gidecek. ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile arasını yumuşatmaya çalışan Moon'u suçlamış ve "Güney Kore, benim dediğim gibi Kuzey Koreyi yatıştırma çabalarının işe yaramayacağını anlamaya başladı. Onlar yalnızca bir şeyden anlar" demişti. - SEUL