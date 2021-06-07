Güney Kore Devlet Başkanı Moon, "kışlalardaki cinsiyetçi kültürde değişim için" komisyon kurulmasını istedi
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Güney Kore Devlet Başkanı Moon, "kışlalardaki cinsiyetçi kültürde değişim için" komisyon kurulmasını istedi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, 'kışlalardaki cinsiyetçi kültürde değişim için' komisyon kurulmasını istedi
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Hava Kuvvetlerinde görevli kadın astsubayın tacize uğradığı iddiasıyla intihar etmesinin ardından, ordudaki cinsiyetçi kültür ve tutumların incelenmesi için komisyon kurulması talimatı verdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Hava Kuvvetlerinde görevli kadın astsubayın tacize uğradığı iddiasıyla intihar etmesinin ardından, ordudaki cinsiyetçi kültür ve tutumların incelenmesi için komisyon kurulması talimatı verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Moon, bazı bakanlar ve bürokratlarla yaptığı toplantıda, taciz vakasının üstünün örtüldüğüne ilişkin iddialar karşında, böyle bir davranışa yol açabilecek tutum ve pratiklerin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Komisyon kurulmasını ve içerisinde akademi ve özel sektör temsilcilerinin de yer almasını isteyen Moon, komisyonun, taciz vakasını ele almanın yanında, "kışlalardaki cinsiyetçi kültürde kapsamlı değişim için alınacak temel önlemleri belirlemesi gerektiğini" belirtti.

Moon, ayrıca askeri mahkemelerin statüsünü düzenleyen yasa değişikliği tasarısının geçirilmesi için Ulusal Meclise çağrı yaptı.

Güney Kore'de halk, askeri yetkililere olayla ilgili soruşturma açmak yerine taciz iddialarının odağındaki başçavuşun üstleri tarafından korunduğu gerekçesiyle tepki gösteriyor.

Mağdur astsubayın, taciz olayından yaklaşık 3 ay sonra, suçun üzerinin örtülmesi nedeniyle intihar ettiği öne sürülüyor.

Güney Kore'de ordu sık sık taciz iddialarıyla gündeme gelirken, 2017'de kadın subaya tecavüz ettiği gerekçesiyle bir silahlı kuvvetler mensubu 15 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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