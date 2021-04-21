Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Biden yönetiminin Kuzey Kore ile müzakereleri yeniden başlatacağından umutlu

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma müzakereleri sürdüreceğinden umutlu olduğunu ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma müzakereleri sürdüreceğinden umutlu olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Moon, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının, ülkesi için "hayati" olduğunu vurgulayarak "Umarım Biden, Kore Yarımadası'nda barış ve topyekun nükleer silahsızlanma hedefi doğrultusunda ciddi ve geri dönüşsüz bir ilerlemeyi sağlayan başkan olarak tarihe geçer." dedi.

Eski Başkan Donald Trump'ın öncülüğünde 2018'de başlatılan diplomatik müzakerelerde ilerleme sağlanamadığına dikkati çeken Moon, "Her iki hükümet (ABD ve Kuzey Kore) için de en önemli başlangıç noktası yüz yüze oturup diyalog kurmak konusunda irade göstermek olacaktır." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında 2018'de imzalanan Singapur Protokolü'nün yok saymanın hata olacağını vurgulayan Moon, "Başkan Trump'ın bıraktığı noktayı temel alırsak bu çabaların Biden liderliğinde meyvelerini verdiğini görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin ile iş birliği yapılmalı

Kuzey Kore konusunda Çin'in iş birliğinin de elzem olduğunu ifade eden Moon, ABD ile Çin ilişkilerinin bozulmasının nükleer silahsızlanma müzakerelerine zarar verebileceğinin altını çizdi.

Moon, "ABD ile Çin arasındaki gerilimler artarsa, Kuzey Kore bundan fayda sağlamaya çalışabilir." diye konuştu.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin