Güney Kore destroyerinde 247 denizci, Kovid-19'a yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Kore destroyerinde 247 denizci, Kovid-19'a yakalandı

Güney Kore destroyerinde 247 denizci, Kovid-19'a yakalandı
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Güney Kore donanmasına ait "Munmu the Great" adlı destroyerde görevli 247 askerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından Savunma Bakanı Suh Wook özür diledi.

Güney Kore donanmasına ait "Munmu the Great" adlı destroyerde görevli 247 askerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından Savunma Bakanı Suh Wook özür diledi.

Başbakan Kim Boo-kyum, Doğu Afrika açıklarında korsanlıkla mücadele için görevlendirilen destroyerdeki 301 denizciden 247'sinde Kovid-19 tespit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kim, kendisi ülkesine adayan yüzlerce denizcinin sağlığıyla dikkatli bir şekilde ilgilenilemediği için hükümetin oldukça üzgün olduğunu dile getirdi.

Savunma Bakanı Suh da yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle ağır sorumluluk hissettiğini ve denizciler, aileleri ve halktan içtenlikle özür dilediğini ifade etti. Suh, iki askeri uçakla Güney Kore'ye taşınan askerlerin hastane ve karantina merkezlerinde tedavi edileceğini belirterek benzeri salgınların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

"Munmu the Great" mürettebatına, Güney Kore'de Kovid-19 aşılama kampanyası başlamadan ülkeden ayrıldıkları için aşı yapılmamıştı. Aden Körfezi'nde görevli destroyerde salgının nasıl başladığı henüz tespit edilemedi.

180 bin 481 Kovid-19 vakası tespit edilen Güney Kore'de, 2 bin 58 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Acun Ilıcalı Kadir Doğulu
Spor Metin Oktay Mehmet Topal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güney Kore destroyerinde 247 denizci, Kovid-19'a yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 13:46:45. #1.16#

title