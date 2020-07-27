Güney Kore'den yüzerek Kuzey Kore'ye geçen kişi gerçekten Covid-19 hastası mı?
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BBC

Güney Kore'den yüzerek Kuzey Kore'ye geçen kişi gerçekten Covid-19 hastası mı?

Üç yıl önce Güney'e iltica edip geçen hafta yüzerek Kuzey'e geri dönen kişinin Kuzey Kore'nin koronavirüs olduğundan kuşkulanılan ilk hastası olduğu açıklanmıştı ama Güney Kore bunun mümkün olmadığını söylüyor.

Güney Kore'den yüzerek Kuzey Kore'ye geçen kişi gerçekten Covid-19 hastası mı?
27.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:00

Güney Kore yetkilileri bir açıklama yaparak, Kuzey Kore'nin Covid-19 olduğu kesinleşen ilk hastası olduğu düşünülen kişide koronavirüs olmadığını söylediler.

Üç yıl önce Kuzey'den Güney'e iltica eden bu kişinin geçen hafta Kuzey'e geri dönmeye karar verdiği anlaşılıyor.

Güney Kore yetkilileri bu kişinin güneydeki bir adadan bir atık su borusu yoluyla çıktıktan sonra iki kilometreye yakın mesafeyi de yüzerek Kuzey Kore'ye ulaştığını söylüyorlar.

Kuzey Kore hafta sonunda, ülkede Covid-19 olduğundan kuşkulanılan ilk vakanın tespit edildiğini açıklamıştı.

Açıklamada hastanın güneyden "geri iltica eden" bir Kuzey Koreli olduğu kaydedilmişti.

Sınırı nasıl geçti?

Pazartesi günü Güney Kore askeri yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki bir adam sınıra yakın Ganghwa adasından Kuzey Kore'ye geçmeyi başardı.

Yetkililer bu kişinin tel örgülerin altından sürünerek Sarı Deniz'e çıkan bir atık su borusuna girdiğini ve buradan da yüzerek Kuzey'e ulaştığını söylüyorlar.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'a konuşan Albay Kim Jun-rak "Bu kişinin tam olarak nereden kaçtığını, ona ait olduğunu düşündüğümüz bir çantayı bulduktan sonra saptadık" dedi.

Daha önce Kuzey Kore devlet medyası, üç yıl önce Güney'e iltica eden bu kişinin geçtiğimiz hafta yeniden Kuzey'e geçtiğini duyurmuştu.

19 Temmuz günü Kaesong kenti sahiline ulaşan kişinin "tehlikeli virüsü" taşıdığından kuşkulanıldığı kaydedilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un virüsü kontrol altına almak için "azami önlemler" alınmasını emrettiği de bildirilmişti.

Adamın sağlık durumu hakkında ne biliniyor?

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre üst düzey bir sağlık yetkilisi "Bu kişi bizde Covid-19 hastası olarak kayıtlı olmadığı gibi, virüs almış başka kişilerle teması da görünmüyor" diye konuştu.

Yetkililer Kuzey Kore'ye geri dönen kişiyle yakın teması olan iki kişiye test yapıldığını ve ikisinin de negatif çıktığını da söylüyorlar.

Güney Kore Çin'den sonra Covid-19 salgınının yayıldığı ilk bir kaç ülkeden biriydi fakat çok sıkı önlemler alarak virüsü büyük ölçüde kontrol altına almayı başarmıştı.

50 milyonu aşkın nüfusu olan ülkede bugün ortalama günde 50 civarında yeni vaka çıkıyor ve çoğu yurt dışından geldiği saptanan bu vakalar derhal karantinaya alınıyor.

Kuzey Kore şimdiye kadar ülkede hiç Covid-19 vakası açıklamamıştı ki gözlemciler böyle bir şeyin pek muhtemel olmadığını düşünüyor.


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Güney'den Kuzey'e geri iltica sık rastlanan bir durum mu?

Bir kişinin Kuzey'den Güney'e geçip sonra geri dönmesi pek sık rastlanan bir olay değil.

Güney Kore "Ulusal Birlik" bakanlığı BBC'ye 2015'ten 2017'ye kadar bu tür 11 vaka yaşandığını bildirdi. Son üç yıldır ise böyle bir şey yaşanmamıştı.

Dolayısıyla geçen hafta Kuzey'e geçen kişinin 12. vaka olduğu düşünülüyor.

Çelişkili açıklamalar nasıl yorumlanabilir?

Subin Kim, BBC, Seul Muhabiri

Kuzey Kore gerçi geçen hafta ülkeye yüzerek geri dönen kişinin ilk Covid-19 vakası olduğundan kuşkulanıldığını açıkladı ama esas vurgu hastalığın ülkeye dış dünyadan, bilhassa da Güney Kore'den gelmiş olmasınaydı.

Eldeki bilgiler geçen hafta Keasong'a dönen kişinin Covid-19 olması ihtimalinin çok düşük olduğuna işaret ediyor.

Güney Kore yetkilileri bunu tamamen reddediyor, Kuzey Kore'nin ise elinde koronavirüs testi olduğuna dair bir bilgi bile yok.

Uzmanlar Pyongyang'ın, salgın önlemleri yüzenden zorlaşan koşullarla ilgili olarak Güney Kore'yi suçlayabilmek için bu yola başvurmuş olabileceğine işaret ediyorlar.

Kuzey Kore bu vakaya kadar ülkesinde hastalığın görülmediğini söylese de ülke ekonomisinin alınan salgın önlemleriyle sarsıldığı biliniyor.

Bu önlemler arasında Kuzey Kore'nin Çin ile sınır ticaretini kapatması da var.

Pyonyang yönetimi bu olayı bir koz haline getirerek Güney'den ilaç ve gıda yardımı talep edilmesine zemin hazırlıyor olabilir.

BBC
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