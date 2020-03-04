Güney Kore'den virüsle mücadeleye 9,8 milyar dolarlık paket
Güney Kore, koronavirüs ile mücadele için 9,8 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı.
04.03.2020 09:11 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:11
Güney Kore, koronavirüs ile mücadele için 9,8 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com