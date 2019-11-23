Güney Kore'den sürpriz GSOMIA açıklaması

23.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:09

Japonya ile imzalanan istihbarat paylaşım anlaşmasını bu sene yenilemeyeceğini açıklayan Güney Kore, son dakika kararı ile anlaşmayı sürdürmeye karar verdi.



Japonya ile Güney Kore arasında 2016 yılında imzalanmasından bu yana her yıl yenilenen, ancak Güney Kore'nin bu sene yenilemeyeceğini açıkladığı GSOMIA (Askeri Bilgilerin Genel Güvenliği Anlaşması) ile ilgili Güney Kore'den son dakika açıklaması geldi. Japonya'nın ileri teknoloji ürünler üzerindeki ihracat kontrollerine tepki olarak anlaşmayı askıya alacağını duyuran Güney Kore'nin Cumhurbaşkanlığı Ulusal Güvenlik Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Kim You-geun tarafından cuma gecesi yapılan açıklamada, hükümetin 23 Ağustos'ta duyurduğu GSOMIA'dan çekilme kararının askıya alındığı bildirildi.



DTÖ süreci de askıya alınacak



Ülkesinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gündemine taşıdığı Japonya'nın ihracat tedbirlerine ilişkin sürecin de gözden geçirildiğini ifade eden Kim, iki ülke diyaloğa devam ettiği sürece DTÖ bünyesindeki Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması'na başvuru sürecinin de durdurulacağını söyledi.



Şartlı devam kararı



Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden edinilen bilgiye göre ise, GSOMIA'yı sürdürmeye dair karar "şartlı" olarak verildi. Güney Kore'nin GSOMIA'yı istediği zaman sonlandırma hakkına sahip olduğu hatırlatılırken, bundan sonraki süreçte Japonya'nın ihracat kontrolleri ve Seul'ü güvenilir ticaret ortakları listesinden çıkarma konularındaki tutumunun belirleyici olacağı kaydedildi.



ABD'den açıklama



Güney Kore'nin anlaşmayı sürdürme kararı, ABD tarafından da memnuniyetle karşılandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karar, benzer düşüncedeki müttefiklerin karşılıklı anlaşmazlıkların detaylı bir biçimde ele alabileceğine dair pozitif bir mesaj veriyor. Güney Kore ve Japonya'yı, tarihsel sorunlara kalıcı bir çözüm bulmak için samimi tartışmalara devam etme konusunda destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, Washington'un savunma ve güvenlik meselelerinin diğer meselelerden ayrı tutulması gerektiğine şiddetle inandığı vurgulandı.



Çabalar sonuç verdi



Temmuz başında Japonya'nın Güney Kore'ye satılan yüksek teknoloji ürünü malzemelerine yönelik ihracat tedbirlerini sıkılaştırma kararı almasıyla iki ülke arasında gerilen ilişkiler, Güney Kore'nin, Japonya'yı iki ülke arasındaki tarihi ihtilafları başka alanlara taşımakla suçlayıp, ekonomik yaptırımların politik olduğu imasında bulunmasına neden olmuştu. Güney Kore son olarak 23 Kasım'da süresi dolan GSOMIA'yı yenilememe kararı almıştı. ABD'nin anlaşmanın yenilenmesi için Seul'u ikna etme çabalarının sonuç verip vermeyeceği merak konusu olurken, Kuzey Kore riskine dikkat çeken Japonya da Güney Kore'ye sık sık anlaşmayı sürdürme çağrısında bulunmuştu. - TOKYO

Kaynak: İHA