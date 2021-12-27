Güney Kore'den Pfizer'in Covid-19 hapına acil kullanım onayı

Güney Kore hükümeti, Pfizer tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen antiviral hapına acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.

Güney Kore, hızla artan Covid-19 vakalarına karşı yeni bir önlem aldı. Güney Kore Gıda ve İlaç Dairesi Bakanı Kim Gang-li tarafından yapılan açıklamada, Pfizer'in Covid-19'a karşı geliştirdiği Paxlovid antiviral hapına acil kullanım onayı verildiği ifade edildi. Hafif semptomlar gösteren ve Covid-19'a yakalanma oranı yüksek olan kişilerde kullanılacak olan Paxlovid ilacı, 12 yaş ve üstü en az 40 kilogram olan kişilere verilecek.

Bakan Gang-li, Paxlovid ilacı ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Şu anda sahada kullanılan enjeksiyonların yanı sıra, Covid-19 tedavilerini çeşitlendirerek evde veya konut tedavi merkezlerinde tedavi olan vatandaşların durumlarındaki kötüleşmeye engel olmasını bekliyoruz" sözlerine yer vermişti. Gang-li ayrıca, Merck tarafından geliştirilen molnupiravir ilacı için de geçtiğimiz ay Bakanlığa acil kullanım onayı sunduklarını fakat ilaç hakkında daha fazla bilgi gerektiği için beklendiğini ifade etmişti.

Güney Kore'de, 18 yaş üstü aşılamanın yüzde 92 civarında olmasına rağmen, geçtiğimiz haftalarda yeni Covid-19 vaka rekorlarının kırılmasıyla birlikte tedbirler sıkılaştırılmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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