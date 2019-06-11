Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon dolarlık yardım
Güney Kore, Kuzey Kore'ye verilmek üzere 8 milyon dolarlık (46,6 milyon lira) insani yardımı Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) gönderdi.
Güney Kore, Kuzey Kore'ye verilmek üzere 8 milyon dolarlık (46,6 milyon lira) insani yardımı Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) gönderdi.
Kaynak: Dunya.com
Ünlü iş adamı mal varlığını temizlikçiye bırakınca kızı isyan etti: Yaşamak için para istediğimde bile vermiyor