Güney Kore'den Kuzey'in kapatılan nükleer tesisini restore ettiği iddiası - Haberler

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Güney Kore'den Kuzey'in kapatılan nükleer tesisini restore ettiği iddiası

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Güney Kore'den Kuzey'in kapatılan nükleer tesisini restore ettiği iddiası

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin 2018'de kapatılan nükleer tesisinde tünelleri restore etmeye başladığını iddia etti.

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin 2018'de kapatılan nükleer tesisinde tünelleri restore etmeye başladığını iddia etti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Koreli yetkililerce yapılan açıklamada, "Kuzey, nükleer test sahasındaki dört tünelin bir kısmını restore ediyor gibi görünüyor." ifadesi kullanıldı.

Restorasyon hamlesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ocakta ülkesinin ABD'ye karşı savunmasını güçlendirmek için "geçici olarak askıya alınan" tüm savunma faaliyetlerine yeniden dönme yönündeki tehdidinin ardından geldi.

Kuzey Kore sadece bu yıl içerisinde biri yeni geliştirilen bir hipersonik füze olmak üzere 9 füze testi gerçekleştirdi.

Kuzey'den 10 Mart'ta yapılan açıklamada ABD ve bölgedeki müttefiklerinin askeri eylemlerini "yakından izlemek" için bir dizi keşif uydusu fırlatılacağı bildirilmişti.

Açıklama, 9 Mart'ta Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimlerini muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin adayı Yoon Suk-yeol'un kazanmasının ardından gelmişti.

Yoon, ülkesinin ABD ile stratejik ittifakını güçlendirme ve "Kuzey Kore provokasyonlarını caydırmak" için güçlü bir ulusal savunma inşa etme sözü vermişti.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Restorasyon, Güney Kore, Kuzey Kore, Nükleer, Güncel, Haberler

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