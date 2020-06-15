Güney Kore'den Kuzey'e barış çabalarında geri adım atmama çağrısı
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Güney Kore'den Kuzey'e barış çabalarında geri adım atmama çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'ye iki ülke arasındaki irtibatı koparmama, gerginliği artırmaktan kaçınma ve barış anlaşmalarına uyma çağrısında bulundu.

Güney Kore'den Kuzey'e barış çabalarında geri adım atmama çağrısı
15.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:30

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'ye iki ülke arasındaki irtibatı koparmama, gerginliği artırmaktan kaçınma ve barış anlaşmalarına uyma çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Moon, danışmanlarıyla gerçekleştirdiği haftalık görüşmede yaptığı açıklamada, "İki Kore'nin birlikte ilerlemesi gereken yön açık. İlişkilerdeki uzun süreli kopmanın ve bir savaş krizinin zorlukla üstesinden gelen mevcut Koreler arası ilişkileri tekrar durdurmamalıyız." dedi.

Kuzey Kore'ye müzakerelere geri dönme çağrısı yapan Moon, "Kuzey Kore, iletişimi kesmemeli ve geçmişteki çatışma dönemine dönmemek için gerginlikler oluşturmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'yi husumet oluşturmaya son vermeye de çağıran Moon, iki ülke arasında varılan barış anlaşmalarından geri dönülmemesi gerektiğini vurguladı.

Moon, Kuzey Kore'nin son zamanlarda ülkesine yönelik tehditkar tutumuna atıfta bulunarak 15 Haziran 2000'de Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Güney Kore adına dönemin Devlet Başkanı Kim Dae-jung ile Kuzey Kore adına şu anki lider Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in katıldığı görüşmeler sonunda imzalanan Kuzey-Güney Ortak Deklarasyonu'nun 20. yılını "buruk şekilde" andığını söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim ile 2018'de Panmunjom Ateşkes Köyü'nde ve Pyongyang'da düzenlenen zirvelerde bir araya gelerek iki ülke arasındaki barış sürecini ele aldıklarını anımsatan Moon, hükümetinin zirvelerde varılan anlaşmaları uygulamak için "aralıksız" çaba göstereceğini ifade etti.

Moon, kendisinin ve Kim'in, 80 milyon Korelinin önünde verdikleri Kore Yarımadası'nda barış sözünden geri dönülmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Broşür krizi

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine, Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Diğer yandan, Kim Yo Jong, önceki gün, ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.

Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Nisan 2018'de iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, bu tarihi zirvenin ardından Mayıs 2018'te de bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider, Eylül 2018'de Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı.

Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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