Güney Kore'den kuraklığın vurduğu Kuzey Kore'ye 50 bin ton pirinç yardımı

Güney Kore'den kuraklığın vurduğu Kuzey Kore'ye 50 bin ton pirinç yardımı

Kuzey Kore'de yaşanan aşırı kuraklık ve uluslararası ülkelerin ambargosu sebebiyle Güney Kore bu ülkeye Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) kapsamında 50 bin ton pirinç gönderileceğini açıklandı.

Güney Kore'den kuraklığın vurduğu Kuzey Kore'ye 50 bin ton pirinç yardımı

Kuzey Kore'de yaşanan aşırı kuraklık ve uluslararası ülkelerin ambargosu sebebiyle Güney Kore bu ülkeye Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) kapsamında 50 bin ton pirinç gönderileceğini açıklandı.

Ülkede son 37 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı belirtilirken yardımların WFP'e ait gemilerle Kuzey Kore'ye taşınacağı açıklandı. Güney Kore, iki ülke arası ilişkileri geliştirmek ve yetersiz beslenen Kuzey Koreli kadın ve çocuklar destek amaçlı BM'ye 8 milyon dolar bağışta bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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