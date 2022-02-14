Güney Kore'den Kovid-19 hastalarına özel oy kullanma süresi

Güney Kore, martta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde Kovid-19 hastalarına özel oy kullanma süresi belirledi.

Güney Kore parlamentosunda kabul edilen tasarıda, 9 Mart'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimleri sırasında Kovid-19 hastalarının normal oylama süresinin bittiği 18.00'den sonra oy kullanması kararlaştırıldı.

Kabine ve devlet başkanının onayıyla yürürlüğe girecek yasayla Kovid-19 hastaları 19.30'a kadar oy kullanabilecek.

Vaka sayısı 5 gündür 50 binin üzerinde

Diğer yandan Güney Kore'de 5 gündür vaka sayıları 50 binin üzerinde seyrediyor.

Yonhap'ın haberine göre, Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi (KDCA), son 24 saatte 54 bin 619 yeni vakayla enfekte olanların sayısının 1 milyon 405 bin 246'ya yükseldiğini bildirdi. 21 kişinin daha ölümüyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 102'ye yükseldiğini kaydetti.

Ülkede dün kaydedilen 56 bin 428 vakayla "salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı" tespit edilmişti.

Yetkililer, günlük vaka sayılarının bu ayın sonu itibarıyla 170 binleri bulabileceği uyarısında bulunuyor. Yaklaşık 52 milyon nüfusa sahip ülkede 44 milyondan fazla kişi virüse karşı aşılandı.